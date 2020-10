Allenamento per la Juventus, differenziato per Bonucci

TORINO – La Juventus questa mattina è scesa in campo per preparare la sfida in programma domani sera all’Allianz Stadium contro il Barcellona.

I bianconeri si stanno allenando alla Continassa agli ordini del tecnico Andrea Pirlo, che è in attesa di due notizie importanti: il risultato del tampone di Cristiano Ronaldo, che se negativo gli permetterà di scendere in campo domani, e il responso da Leonardo Bonucci, per il quale potrebbe essere corso qualche rischio mandandolo in campo domani sera.