TORINO – Il nuovo calciatore della Juventus Alvaro Morata parla dalla sala stampa dell’Allianz Stadium in occasione della sua presentazione dopo il ritorno in bianconero e da nuovo numero 9 della Vecchia Signora.

RITORNO – “È molto bello essere di nuovo qui, dopo un percorso che i ha migliorato. Siamo andati via in due, torniamo in 5. Sono maturato come persona e giocatore, sono molto felice.”