Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa da 50 milioni: lo ha chiesto CR7!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Nomi, idee e suggestioni di calciomercato continuano a susseguirsi. La Juventus, dopo aver chiuso un buon mercato estivo, sta ragionando sul da farsi in vista di gennaio e della prossima estate. L’intenzione è quella di intervenire nei ruoli in cui ancora manca qualcosa e per quegli obiettivi che non sono stati centrati nella scorsa sessione di calciomercato. In particolare, la priorità andrebbe ad un esterno sinistro, un nuovo centrocampista e una quarta punta da affiancare a Morata, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Tante le ipotesi che sono circolate negli ultimi tempi e in queste ore ne è spuntata una nuova per quanto riguarda la mediana. Secondo calciomercato.it infatti, a gennaio la Juve sarebbe intenzionata a rinforzare il proprio centrocampo con un nuovo tassello di qualità. Il nome a sorpresa lo ha lanciato Don Balon. Secondo il portale spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe richiesto alla dirigenza di fare un tentativo per Ruben Neves, amico e compagno di nazionale di CR7. Il centrocampista classe ’97 sta facendo molto bene al Wolverhampton, colonia portoghese sulla quale ha una grande influenza Jorge Mendes, agente sia di Cristiano Ronaldo che di Ruben Neves. Proprio il super manager potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa possibile operazione.

Già perché, sempre secondo il noto portale specializzato in calciomercato, la Juve sarebbe disposta a tentare un affondo da 50 milioni di euro per il centrocampista. E Jorge Mendes (oltre alla sponsorizzazione diretta di CR7) potrebbe favorire la trattativa con il Wolves. Ruben Neves sarebbe pronto per il grande salto in una big europea e la Juventus potrebbe in effetti essere davvero interessata. Sarebbe un colpo importante sia per l’immediato che in prospettiva, fattore determinante visto che il club bianconero ha intenzione di puntare sempre di più su grandi talenti per il futuro. E, in quest’ottica, Neves non sarebbe l’unico grande obiettivo della Juve. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA