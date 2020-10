Alex Sandro ancora ai box

TORINO – Arrivano notizie confortanti a metà per Andrea Pirlo dall’allenamento sostenuto questa mattina dalla Juventus prima della partenza per Kiev, dove domani farà il suo esordio in Champions League. Il tecnico bresciano ha infatti ritrovato Aaron Ramsey e Matthijs de Ligt, entrambi allenatisi con il gruppo: se per i due si profila il rientro, anche se ci vorrà più tempo per l’olandese, ancora lontano sembra il recupero di Alex Sandro, allenatosi ancora a parte e lontano dal rientro in gruppo. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, stanno circolando anche alcune pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Bufera Dybala, scoppia il terremoto: ecco cosa sta succedendo >>>VAI ALLA NOTIZIA