Agnelli: “Lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo”

TORINO – Il Presidente della Juventus Andrea Agnelli ha voluto scrivere la sua consueta lettera ai lettori del forum Vecchiasignora.com, per fare gli auguri di Natale a tutti i tifosi bianconeri. La squadra è andata in vacanza fino al 28 di dicembre dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Fiorentina per 0-3 in quella che è stata l’ultima partita del 2020.

Il Presidente ha cosi voluto salutare tutti i tifosi, promettendo un impegno costante nel prossimo anno per cercare di riuscire a raggiungere l’obiettivo minino per questa stagione, ovvero la conquista del decimo titolo consecutivo in Serie A. La vittoria dello Scudetto infatti rappresenterebbe un grande record per la squadra bianconera, oltre che un primato difficilmente raggiungibile nel breve o nel lungo periodo da qualsiasi altra squadra. I bianconeri dopo una prima parte di stagione altalenante vogliono iniziare il 2021 al meglio, con il calendario che sa subito li metterà di fronte a Milan, Inter e Napoli in rapida successione, con la partita contro i partenopei che vedrà anche assegnare la Supercoppa italiana dio questa stagione.

“Agli amici di VecchiaSignora.com, chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari… Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul lavoro… Tutti questi, io compreso, noi compresi. Apriamo le porte al 2021 auspicando serenità e felicità, questa volta con meno retorica del solito. Noi, lotteremo fino alla fine per il decimo scudetto consecutivo, consapevoli delle nostre forze in questo momento drammatico per l’industria in cui operiamo.

Buon Natale e un abbraccio a tutte le persone cui volete bene!

Andrea Agnelli”

