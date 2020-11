Agnelli: “La Juve ha mostrato un DNA unico. Pronti per essere ancora una volta i più forti”

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato a margine della presentazione da parte di Poste Italiane del francobollo celebrativo per il nono Scudetto consecutivo vinto dai bianconeri.

“Riscrivere la storia e superare se stessi è diventato da ben nove anni una piacevole abitudine per tutti coloro che portano il vessillo bianconero nel cuore. Pur cambiando interpreti, a cominciare dalla guida tecnica affidata a Maurizio Sarri, la Juve ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere che impernia questa società. È giunto al termine di un’annata molto particolare, contraddistinta da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, colpendoci tutti in modo tanto duro quanto inaspettato.”

“Protratta in estate e ha costretto i nostri campioni ad uno sforzo supplementare per mantenere l’egemonia nel campionato nostrano. Nuove sfide ci attendono, cui siamo certi di arrivare pronti e fiduciosi grazie alla passione e alla determinazione che poniamo nel nostro lavoro quotidiano. Per mostrare ancora una volta cosa significhi essere della Juve. Per mostrare ancora una volta di essere i più forti.”