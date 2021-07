Shearer: “Chiellini e Bonucci sono una coppia fantastica”

Le parole dell'ex attaccante

L'ex attaccante inglese Alan Shearer, parlando di Nazionale, ha voluto esaltare la partita di Chiellini e Bonucci contro il Belgio: "Immobile? Non voglio nemmeno farmici una risata perché è stato patetico. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante, ecco cos’è. Per l’Italia è stata una magnifica partita di calcio, da un capo all’altro. Chiellini e Bonucci là dietro sono stati fantastici. Si è fatto un gran parlare dell’eventualità che Lukaku li passasse e di quanto potessero reggerne il ritmo ma sono rimasti saldi nonostante tutto ciò che hanno lanciato loro negli ultimi 10 minuti".

Del successo azzurro ha parlato anche Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport: "Era una partita difficilissima. Sapevamo la loro qualità soprattutto davanti e le difficoltà che ci avrebbero potuto creare in ripartenza. Nel primo tempo abbiamo dominato e poi un rigore un po' dubbio li ha rimessi in careggiata. Nella ripresa abbiamo dimostrato come il cuore di questo gruppo sia grande. Ora continuiamo a sognare ma con i piedi per terra. Abbiamo iniziato l'Europeo con un sogno nel cassetto, lasciamolo lì. Ora abbiamo una partita con la Spagna, una nazionale che gioca come il Belgio che non sembrava arrivasse in fondo ma si è rialzata. Sarà una grandissima partita. Tegola Spinazzola? Leonardo ha fatto un grandissimo Europeo. Ora chi lo sostituirà farà altrettanto."