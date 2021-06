La nuova Juve, dal mercato al ritorno di Allegri: seguici in live su Twitch

Seguite FOOT in live su Twitch, il nuovo canale che vi terrà compagnia parlando di calcio con un sorriso: seguici!

Torna anche oggi l'appuntamento in live sul canale Twitch di FOOT. Sta nascendo la versione 2.0 della Juventus di Massimiliano Allegri. Dal futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, ai nomi di mercato che vengono accostati in queste ore. Da Depay a Gabriel Jesus fino a Locatelli, obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero in estate. Ne parleremo con voi, sentendo le vostre opinioni e dando spazio anche alle notizie principali delle altre squadre italiane. Dall'arrivo di Sarri a Roma al mercato rossonero, tante notizie di cui parleremo insieme. Venite a trovarci in live.