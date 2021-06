Ronaldo, siparietto con Courtois: “La palla non voleva proprio entrare”

La scena tra i due che sta spopolando sui social

redazionejuvenews

Nella serata di ieri, l'Italia ha conosciuto il suo prossimo avversario: il Belgio. Lukaku e compagni, in quel di Monaco di Baviera, hanno avuto la meglio sul Portogallo grazie al grandissimo gol messo a segno da Thorgan Hazard sul finire del primo tempo, conquistando così l'accesso ai quarti, che si giocheranno sempre nella casa del Bayern Monaco il prossimo venerdì alle ore 21.00. Portogallo che, nonostante la spinta offerta nel secondo tempo, non è riuscito a trovare la via del gol, fermandosi davanti al palo preso da Raphael Guerreiro e alla solidità della difesa della squadra di Roberto Martinez.

Per Cristiano Ronaldo, che rimarrà quindi fermo a quota cinque gol, potrebbe essere stata l'ultima partita ad un Europeo. Cr7 non ha brillato ma, sui social, a spopolare è il video del suo siparietto con Thibaut Courtois, estremo difensore del Real Madrid e della Nazionale belga. Il Messaggio del numero 7 juventino è chiaro "Culo eh? La palla oggi non voleva proprio entrare!", a sottolineare gli sforzi dei lusitani andati a vuoto. Poi il sorriso e l'abbraccio con l'estremo difensore, prima di fare rientro negli spogliatoio:

Rimanendo in tema nazionali, ieri è stata eliminata anche l'Olanda di Matthijs De Ligt, sfortunato protagonista di un'espulsione intorno all'ora di gioco che ha inevitabilmente compromesso la gara dei ragazzi allenati da De Boer, finiti ko contro la Repubblica Ceca. Ai microfoni di NOS TV, il numero 4 juventino ha poi dichiarato: "Ovviamente, mi sento male. Fondamentalmente abbiamo perso la partita per quello che ho fatto. Con il senno di poi, non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto qualche occasione, soprattutto nel primo tempo. Non avevo la sensazione che loro avessero creato molte occasioni, ma il cartellino rosso ovviamente ha fatto la differenza".