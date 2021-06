Ranieri: “Locatelli è stato straordinario. Il primo gol è stato un gioiello”

Il tecnico ha parlato

Claudio Ranieri, ex tecnico della Sampdoria, ha parlato della partita dell'Italia di ieri sera ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "In una videochat organizzata dalla League Managers Association, prima dell’Europeo mi chiesero due nomi di calciatori italiani che si sarebbero distinti. Io segnalai tre giocatori: Locatelli, Berardi e Barella. La gara contro la Svizzera conferma le mie valutazioni: Locatelli è stato straordinario. Il primo gol è stato un gioiello: un’azione avviata con un gesto tecnico di altissima qualità e conclusa con un inserimento perfetto. Il secondo ha mostrato uno dei pezzi migliori del suo repertorio: il tiro. Manuel è un centrocampista completo e negli anni ha acquisito personalità. L’Italia in generale ha ribadito quello che abbiamo visto contro la Turchia: palleggio, pressing, corsa, continuità. È una Nazionale che gioca come un club e questo valorizza ancora di più il lavoro che sta svolgendo Roberto Mancini. Mi pare finora un’orchestra perfetta: 6 gol segnati, zero subiti, dominio permanente dell’avversario. Mancini ha aperto una via nuova con l’Italia: bisogna continuare a percorrerla. Mi hanno riferito che nella tv inglese Gary Neville, Roy Keane e Patrick Vieira hanno elogiato gli azzurri: sono cose che fanno piacere".