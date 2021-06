Rabiot: “L’eliminazione fa male, grazie per il sostegno che ci mostrate”

Il post del centrocampista bianconero

redazionejuvenews

Eliminazione a sorpresa per i campioni del Mondo in carica della Francia ad Euro2020. I ragazzi di Didier Deschamps, ai calci di rigore, sono stati eliminati dalla Svizzera, che ora dovrà vedersela con la Spagna ai quarti di finale. I "blues", che si erano portati anche sul 3-1 nei tempi regolamentari, si sono fatti rimontare negli ultimi minuti di gioco e dal dischetto hanno pagato l'errore di Kylian Mbappè, autore di un Europeo con più ombre che luci. Tanta la delusione il giorno dopo, come dimostrato dal post pubblicato sui social dal centrocampista della Juventus Adrien Rabiot

"A testa alta! Uniti sia nella vittoria che nella sconfitta. Questa eliminazione fa male, ma deve rafforzare in noi la convinzione di fare meglio per il futuro e per gli impegni che ci aspettano. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto, da vicino o da lontano, in questa avventura. Insieme siamo più forti!". Nel frattempo attenzione anche alle ultime clamorose novità di mercato in casa bianconera, pronto un colpo a sorpresa: "La Juventus sta provando a chiudere subito!" <<<

Rimanendo in tema Nazionali, la Spagna ieri ha eliminato la Croazia per 5-3 dopo i tempi supplementari. Decisiva la rete del 4-3 dello juventino Alvaro Morata, che ha così rispedito al mittente le tante critiche ricevute nei giorni scorsi. Queste le parole del numero 9 ai microfoni di Sky Sport: "La partita è stata molo dura e molto diversa da quelle precedenti La Croazia è una grande squadra, hanno dei grandi calciatori di livello mondiale e oggi abbiamo dovuto faticare per vincerla. Agli Europei non ci sono partite facili e da adesso in poi tutte le partite saranno difficili. Siamo felici perché abbiamo passato il turno e ora guardiamo avanti. Una dedica per il gol e per questa vittoria? Dedico la vittoria e il gol a mia moglie e i miei figli. Loro ci sono sempre: quando le cose vanno male e soffri, loro sono lì con te a darti la forza per reagire e dare tutto".