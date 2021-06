Chiellini: “Qualche giorno di riposo, poi valuteremo. Su Ramsey, Bale e il Galles…”

Le parole del capitano azzurro

"Per fortuna sto abbastanza bene. Non è niente di grave, qualche giorno di riposo e vediamo come andrà. Sono riuscito a fermarmi prima di peggiorare la situazione. Segreti? Sono tanti, non parliamone troppo… Questa squadra sta crescendo di partita in partita e ha un entusiasmo che le permette di far tutte le cose senza fatica, viene tutto spontaneo e naturale. C’è un’energia positiva che ci trasciniamo l’un l’altro e va oltre gli 11 che vanno in campo. Il gruppo? Il bello di questo gruppo è che durante il percorso di qualificazioni in questi 3 anni abbiamo cambiato tutti i giocatori sia per scelte tecniche di turnover sia per piccoli problemini che abbiamo avuto tutti, sono cambiati gli addendi del gruppo, ma il risultato è sempre stato lo stesso.