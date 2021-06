Benzema: “Sempre un piacere vedere Ronaldo. Ci siamo augurati buona fortuna”

L'attaccante francese ha parlato dopo la partita

Ieri sera è andata in scena la sfida valevole per l'ultima giornata del Girone F degli Europei: la partita tra i Campioni d'Europa in carica del Portogallo e quelli del Mondo della Francia è finita in pareggio, con le squadre che con il 2-2 di ieri sera hanno entrambe strappato il pass per gli ottavi di finale. Protagonisti della partita sono stati Cristiano Ronaldo e Karim Benzema: i due ex compagni di squadra al Real Madrid si sono sfidati a suon di gol, segnando entrambi una doppietta che ha fissato il risultato finale sul pareggio.