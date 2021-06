Ancelotti: “Italia grande novità dell’Europeo. Complimenti al lavoro fatto da Mancini”

Le parole dell'allenatore del Real Madrid

redazionejuvenews

Dopo qualche giorno di pausa, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo. Gli azzurri scenderanno domani sera in quel di Wembley contro l'Austria per gli ottavi di finale dell'Europeo. I favori del pronostico sono tutti per Giorgio Chiellini e compagni, di cui ha parlato, nella sua intervista concessa ai microfoni de IlGiorno, il nuovo allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti:

"È la grande sorpresa e nello stesso tempo la novità del torneo. Perché gioca un calcio offensivo, senza alcun calcolo, dispone di una organizzazione difensiva collaudata e ha la gioventù del suo zoccolo duro che garantisce corsa ed entusiasmo. Merito di? Delle idee chiare di Roberto Mancini. In tre anni di tempo ha lavorato con lo stesso sistema di gioco nel quale gli azzurri si ritrovano comodi, ha cambiato qualche protagonista ma zero esperimenti, è andato dritto per la sua strada insomma ottenendo adesione convinta allo stile che voleva imporre. Chi sono gli uomini chiave della Nazionale di Mancini? Quest'Italia è diversa dalle altre. Il Belgio s'incarna in Lukaku, il Portogallo ha il suo diamante in CR7, nella Francia fa paura Mbappè, della Nazionale di Mancinifaccio fatica a sceglierne uno solo. E questo può essere un vantaggio alla fine perché non si carica di aspettative un solo esponente".

Rimanendo in tema Euro2020, Alvaro Morataè stato intervistato dai microfoni di Radio Cope: "Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato', ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto. Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato un goal, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove. Ma lo dicono comunque a mia moglie, o ai miei bambini".