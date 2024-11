Where is Pogba? Dagli Emmy Awards alla prima dei beatles, i social si scatenano

Il francese è, per ora, un oggetto misterioso nel nuovo United e i fan inglesi non risparmiano le critiche

POG-WHERE?

[fncvideo id=174813]

Where is Paul Pogba? Questa è la domanda che si fanno in Inghilterra e sui social i tifosi inglesi sono pronti a dare la risposta giusta. Dalla prima dei Beatles fino agli Emmy Awards, Pogba è ovunque tranne che in campo e sui social network si scatenano le polemiche per le prestazioni del francese. Ecco il francese alla prima del film sui Beatles

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-TASK

Paul Pogba “nel taschino” di Troy Deeney, attaccante del Watford

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-FEST

Paul Pogba all’oktoberfest

>>>VAI AL PROSSIMO

POGB-EMMY

Paul Pogba agli Emmy Awards con il cast del Trono di Spade

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-BAKE OFF

Paul Pogba sul set di Bake off, reality inglese

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-BACK

Paul Pogba “ritorna” tra i tifosi della Juve

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-MILK

Paul Pogba “disperso” viene segnalato su un cartone di latte

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-TRIATHLON

Paul Pogba accompagna due atleti del triathlon inglese al traguardo

>>>VAI AL PROSSIMO

POG-SCORE

L’esultanza dei tifosi dello United quando segnerà Paul Pogba

>>>VAI AL PROSSIMO

SONDAGGIO

[poll id=”1205″]