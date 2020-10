Cristiano Ronaldo – Svelato il retroscena della conversazione con Mbappé

TORINO – In queste ore stanno spuntando fuori nuovi incredibili retroscena: uno di quelli più caldi riguarda quanto si sono detti Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé in occasione della sfida tra Portogallo e Francia. I due giocatori, infatti, hanno parlato per qualche minuto tra di loro, scambiandosi anche qualche battuta e qualche risata: la giovane stella francese è da sempre un fan di CR7 ed è stato contentissimo di incontrarlo.

Il retroscena della loro conversazione, però, è stato svelato dall’emittente sportiva americana ESPN. Secondo la testa a stelle e strisce, il numero 7 della Juventus avrebbe chiesto al giocatore del PSG: “Quindi il Real Madrid?“. Tra le risate la risposta del transalpino, che ha affermato: “Che vuoi che ti dica: non so nemmeno io cosa farò“.