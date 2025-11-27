Juventus, Vlahovic in dubbio per il match contro il Cagliari

Dusan Vlahovic, è alle prese con un piccolo problema fisico. Al momento la sua presenza con il Cagliari è da valutare.

Dusan Vlahovic , è alle prese con un problema fisico, che rischia di tenerlo fuori dai titolari nella prossima gara contro il Cagliari. La Juventus, affronterà la squadra sarda sabato 29 novembre alle ore 18:00.

Vlahovic, anche nella trasferta di Bodo non ha fatto il suo ingresso in campo, è infatti rimasto per tutti i novanta minuti in panchina. Il motivo sembra essere legato proprio alle sue condizioni fisiche. Difatti, durante il riscaldamento pre partita di martedì sera, l’attaccante avrebbe accusato un fastidio muscolare alla coscia.

Nella giornata di oggi, il centravanti si sottoporrà a controlli più approfonditi per chiarire la vera entità dell’infortunio. Nel caso in cui non dovesse farcela per la gara in programma sabato, si aprirebbe un ballottaggio per una maglia da titolare tra Openda e David, entrambi a segno nel match europeo di martedì. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Vlahovic.