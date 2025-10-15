Juventus, rientrano i bianconeri impegnati con le Nazionali

I bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali, stanno facendo il loro rientro a Torino.

Terminata la sosta per le qualificazioni al Mondiale 2026, i giocatori bianconeri stanno facendo il loro ritorno a Torino. L’obiettivo è riprendere subito gli allenamenti, per preparare al meglio la trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30.

Il primo a rientrare è stato Teun Koopmeiners, convocato da Ronald Koeman, ma mai impiegato da quest’ultimo. E’ toccato poi al kosovaro Zhegrova, al montenegrino Adzic e al belga Openda.

Oggi farà il proprio rientro Thuram, reduce da una presenza da titolare nella prima gara della Francia. Insieme al centrocampista francese, si rivedono anche gli azzurri Cambiaso e Locatelli che ieri hanno giocato contro Israele. Di ritorno a Torino, anche Vlahovic, Kostic, Coinçeao e Yildiz.

Dalla giornata di domani Igor Tudor, avrà a disposizione tutti per svolgere il primo allenamento in vista della gara di domenica a Como.