Como-Juventus, la designazione della gara

Stefania Palminteri
15 Ottobre, 12:29
L'AIA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match Como-Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30.

La Juventus si prepara per la prossima gara di Serie A, la trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, gli uomini di Tudor, reduci da cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, dovranno invertire la rotta per tornare a Torino con i tre punti. L‘AIA, nel frattempo ha reso nota la designazione arbitrale del match. Di seguito l’elenco completo:

Arbitro: Giovanni Ayroldi, sez. Molfetta;

Assistenti: Di Gioia e Cavallina;

Quarto uomo: Zufferli;

VAR: Fabio Maresca;

Assistente Var: La Penna

