Como-Juventus, la designazione della gara

La Juventus si prepara per la prossima gara di Serie A, la trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, gli uomini di Tudor, reduci da cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, dovranno invertire la rotta per tornare a Torino con i tre punti. L‘AIA, nel frattempo ha reso nota la designazione arbitrale del match. Di seguito l’elenco completo:
Arbitro: Giovanni Ayroldi, sez. Molfetta;
Assistenti: Di Gioia e Cavallina;
Quarto uomo: Zufferli;
VAR: Fabio Maresca;
Assistente Var: La Penna