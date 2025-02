Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report dell’allenamento odierno, in vista del playoff di Champions League contro il PSV: “Reduce dalla vittoria per 2-1 in trasferta contro il Como conquistata grazie alla doppietta di Kolo Muani, la Prima Squadra bianconera è tornata in mattinata a lavorare allo Juventus Training Center per iniziare a preparare il match contro il PSV – in programma martedì 11 febbraio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium”.

Sul playoff di Champions

“I giocatori scesi in campo ieri sera si sono dedicati al lavoro in palestra, mentre gli altri, dopo la consueta fase di riscaldamento, si sono concentrati sul possesso e sul lavoro atletico. Nei prossimi giorni continuerà l’avvicinamento alla gara d’andata del playoff di Champions League, con la conferenza stampa di vigilia della partita contro la squadra olandese fissata per lunedì 10 febbraio alle ore 13:30 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium”. Intanto ecco le parole di Di Gregorio dopo la partita vinta contro il Como per 2-1<<<