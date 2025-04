Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento della Vecchia Signora: “Mattinata in campo per la Juventus a tre giorni dalla trasferta del “Tardini” contro il Parma, valida per la 33ª giornata di Serie A e in programma lunedì 21 aprile 2025 alle ore 20:45. Oggi – venerdì 18 – la squadra si è ritrovata davanti ai tanti tifosi juventini che – tramite invito – hanno avuto l’opportunità di assistere all’allenamento sugli spalti del Training Center”.

Sulla conferenza stampa

"Al termine della seduta c'è stato tempo anche per scattare qualche foto e per una sessione di autografi con i giocatori. Domani l'appuntamento per il gruppo è fissato al mattino. Successivamente, alle ore 14:00, Igor Tudor incontrerà i giornalisti all'Allianz Stadium per presentare la sfida contro gli emiliani. Come sempre, la conferenza stampa sarà visibile in diretta streaming in forma gratuita per tutti, previa registrazione, su Juventus.com".