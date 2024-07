Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sull’allenamento: “Prosegue la prima settimana di lavoro della Juventus al Training Center sotto la guida di Mister Thiago Motta. Sabato con doppia seduta di allenamento per i bianconeri che questa mattina si sono allenati sul campo, alla Continassa, svolgendo una sessione iniziata con una fase di riscaldamento che è poi proseguita con un lavoro sul possesso palla prima di terminare con una partitella. Nel pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi, ma focalizzando il lavoro in palestra. Domani squadra nuovamente in campo, con appuntamento fissato al mattino”.