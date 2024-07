Juventus, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull’allenamento. Ecco il comunicato: “Prosegue il Training Camp della Juventus in Germania. Dopo la giornata di ieri, martedì 23 luglio, dedicata a esercitazioni tecniche, parte atletica e a una partitella finale, oggi la squadra è scesa in campo al mattino e lo farà anche al pomeriggio, a due giorni dal primo test amichevole della pre season: venerdì alle ore 17:00 a Norimberga, presso il Max-Morolock Stadion, contro i padroni di casa. Programma intenso, dunque, quello odierno con il gruppo che nella prima delle due sessioni si è dedicato a un’iniziale fase di riscaldamento per proseguire con lavoro tattico intervallato da esercizi sulla forza. Appuntamento fissato per questo pomeriggio per proseguire il lavoro sul campo”.