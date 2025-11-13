Juventus, Pjanic fa visita alla Continassa

Miralem Pjanic oggi ha fatto visita alla Continassa. Per l’ex centrocampista bianconero sono state quattro le stagioni in maglia Juve.

L’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic è tornato a Torino e ha fatto visita alla Continassa. La sua presenza ha scaturito un grandissimo entusiamo tra i giocatori e i membri dello staff.

Uno degli incontri più calorosi è stato quello con l’ex compagno di squadra Giorgio Chiellini. I due hanno vissuto assieme anni indimenticabili con la maglia bianconera, conditi da successi e momenti indimenticabili.

Dopo l’abbraccio con l’attuale dirigente bianconero, è stato il momento del saluto a Luciano Spalletti. Il tecnico toscano lo aveva allenato soltanto per poco tempo, quando sedeva sulla panchina della Roma. Nonostante il breve periodo, in più di una occasione l’ex ct azzurro ha ribadito di come stimasse e ammirasse il bosniaco.

La società ha ripreso il tutto, pubblicando poi foto e video sui propri canali social. Di seguito il post: https://x.com/juventusfc/status/1988924807103332447?s=46

Il centrocampista bosniaco, ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi. Con la maglia della Juventus, ha disputato quattro stagioni, contribuendo alla conquista dei quattro scudetti consecutivi. Probabilmente dopo l’addio di Pjanic, i bianconeri non hanno più avuto in rosa un centrocampista con le sue doti tecniche e qualità da regista. Caratteristiche, che come già abbiamo anticipato ieri, cerca Luciano Spalletti per gettare le basi della Juventus del futuro.