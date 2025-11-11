Calciomercato Juve, Spalletti chiede un regista

Conclusa la prima settimana sulla panchina della Juventus, Luciano Spalletti, avrà ora a disposizione due settimane di tempo, per lavorare con i giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali e rimasti alla Continassa. La sosta per le Nazionali, difatti permetterà al tecnico di lavorare con calma e studiare nuove soluzioni da adottare alla ripresa del campionato.

Allo stesso tempo, l’ex ct azzurro, avrebbe già fatto le prime richieste di mercato in vista dell’arrivo della sessione invernale. La società bianconera, se vorrà accontentare le richieste del mister, dovrà sicuramente fare un piccolo sforzo economico, per permettere al tecnico di avere a disposizione giocatori che si adattino alla sua filosofia di gioco.

La richiesta di un regista

Tra le richieste di Luciano Spalletti, spicca la necessità di rinforzare il pacchetto dei centrocampisti. Il tecnico toscano, vorrebbe infatti l’innesto di uno nuovo regista, che gli permetta di aumentare la qualità in mezzo al campo. Con l’inserimento di un nuovo regista, si aprirebbero nuove soluzioni in mezzo al campo, come ad esempio, quella di spostare il capitano Locatelli nel ruolo di di mezzala.

I profili che piacciono- Adrien Bernabè

Un giocatore che piace molto a Spalletti, con le caratteristiche da lui richieste è Adrien Bernabé del Parma. Profilo che da diverso tempo è seguito dai principali club italiani e non solo. Il centrocampista spagnolo, rappresenterebbe il giusto colpo per la Juventus, un profilo giovane e con un grande potenziale ancora tutto da scoprire.

Va detto, che molto difficilmente il Parma lo lascerà partire nella sessione invernale di calciomercato. Lo spiraglio, potrebbe aprirsi grazie alla situazione contrattuale del giocatore, con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Questo potrebbe agevolare un tentativo da parte della Juventus, se non per gennaio magari per giugno. Starà alla dirigenza bianconera decidere il da farsi.

Pierre-Emile Højbjerg

Un’altro nome in orbita Juve, è quello di Højbjerg, centrocampista danese attualmente in forza al Marsiglia. A differenza di Bernabé, non è un regista puro, bensì un centrocampista dinamico e in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Garantirebbe esperienza internazionale e personalità, requisiti necessari per una squadra che ha l’obiettivo di tornare a vincere.

Anche la sua situazione non è del tutto semplice. Ad oggi il danese ricopre un ruolo fondamentale nello scacchiere di Roberto De Zerbi. Stando alle indiscrezioni raccolte, la Juventus potrebbe giocarsi la carta Locatelli per convincere la società francese. Ricordiamo come De Zerbi, abbia sempre apprezzato il capitano bianconero e, lo riabbraccerebbe volentieri dopo averlo allenato al Sassuolo.

Le prossime settimane saranno importanti per capire come e dove i bianconeri si muoveranno sul mercato.