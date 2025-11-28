Juventus, le condizioni di Gatti in vista della gara di domani

Al termine dell’allenamento odierno, dovrebbero arrivare notizie sulle condizioni di Gatti. Il difensore è ancora in dubbio per domani.

Federico Gatti è ancora in dubbio per il match di domani contro il Cagliari. La Juventus, affronterà la squadra sarda all’Allianz Stadium alle ore 18:00.

Il difensore italiano, assente anche nella trasferta di Bodo, causa gastroenterite acuta ha ripreso ieri i propri allenamenti alla Continassa. Oggi secondo il piano di recupero prestabilito, dovrebbe aggregarsi con il resto del gruppo e svolgere l’intera seduta di allenamento. Al termine di quest’ultimo, lo staff medico bianconero e il tecnico toscano, faranno le opportune valutazioni su una probabile convocazione. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.