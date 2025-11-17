Juventus, aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic oggi verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Resta in dubbio la sua presenza per la gara contro la Fiorentina.

Oggi farà il rientro a Torino Dusan Vlahovic.Il serbo, convocato dalla propria Nazionale per le gare valide alla qualificazione alla prossima edizione del Mondiale 2026, verrà valutato dallo staff medico per conoscere la vera entità del suo infortunio.

Il centravanti durante la gara contro l’Inghilterra, aveva lasciato il campo per un problema fisico. Lo staff medico serbo aveva individuato un problema agli adduttori e, per questo ha optato per concedere alcuni giorni di riposo al centravanti.

Nelle prossime ore, l’attaccante quindi verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti anche da parte dello staff medico bianconero. Al momento se confermato il problema agli adduttori il serbo resterebbe in dubbio per la trasferta di Firenze.

Se non dovesse farcela per il match contro la Fiorentina, con molta probabilità farà invece parte della gara di Champions League contro il Bodo Glimt. Sfida fondamentale per i bianconeri, che saranno costretti alla vittoria per mantenere vive le speranze di accedere alla fase play off.