Juventus, Dusan Vlahovic alle prese con un affaticamento

Dusan Vlahovic in dubbio per la gara contro la Fiorentina. Soltanto al suo rientro a Torino si faranno le giuste valutazioni.

Dusan Vlahovic è alle prese con un affaticamento agli adduttori. Il centravanti serbo ha svolto gli esami medici nel ritiro della propria Nazionale. L’attaccante ha accusato il problema durante il match contro l’Inghilterra perso per 1-0, che di fatto ha condannato la Serbia a non qualificarsi per il prossimo Mondiale.

Gli accertamenti svolti hanno escluso lesioni, ma lo staff serbo insieme a quello juventino, hanno imposto a Dusan qualche giorno di riposo per smaltire il sovraccarico agli adduttori. Il centravanti sarà in panchina nel prossimo impegno della propria Nazionale contro la Lettonia, dopodiché farà rientro a Torino. Una volta tornato in Italia, verrà rivalutato dallo staff bianconero, che deciderà se rischiarlo oppure no nella trasferta di Firenze in programma sabato prossimo.