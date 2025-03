Juve-Verona, le probabili formazioni: Vlahovic torna in panchina, c’è Kolo

Le probabili formazioni scelte da Thiago Motta e Zanetti per la sfida di Serie A tra Juve e Verona: le ultime novità

Lunedì alle 20:45 la sfida tra Juve e Verona chiuderà la 27a giornata di Serie A. I bianconeri dopo il pessimo risultato in Coppa Italia contro l’Empoli sono chiamati a tornare subito a vincere e proveranno a farlo contro una squadra in crisi nera. Sulla carta dovrebbe essere una partita facile per gli uomini di Thiago Motta, ma come visto contro la formazione di D’Aversa nessun avversario è da prendere sotto gamba. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro il Verona

Thiago Motta si prepara a puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Weah, Gatti, Kelly e Rouhi favoriti in difesa. A centrocampo spazio a Koopmeiners e Locatelli, mentre sulla trequarti i favoriti sono Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz. Non ha convinto Vlahovic da prima punta, che torna in panchina in favore di Kolo Muani. Insieme al serbo pronti a subentrare anche Conceicao, Mbangula, Thuram e Cambiaso.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

