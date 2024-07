Juve U20, il calendario estivo e le amichevoli: tutte le date

Con un comunicato la Juve ha annunciato date e orari di tutte le amichevoli della formazione U20 in questa estate: “La Juventus Under 20 ha cominciato ufficialmente da una settimana la stagione 2024/2025 agli ordini di mister Magnanelli per preparare quello che sarà l’esordio in Campionato previsto per il fine settimana del 17/18 agosto. In questo mese saranno diversi gli impegni a cui prenderanno parte i giovani ragazzi bianconeri, a cominciare dalla giornata di domani quando comincerà il ritiro a Basilea che durerà fino al prossimo 27 luglio”.