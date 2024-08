Juve, tecnica e tattica: allenamento anche a Ferragosto

La Juve anche a Ferragosto è scesa in campo alla Continassa per allenarsi: la sfida contro il Como si avvicina

Niente grigliata di Ferragosto per i giocatori della Juve: la squadra di Thiago Motta è scesa in campo ad allenarsi anche nella giornata di giovedì 15 agosto.

Juve, allenamento a Ferragosto

Ecco il comunicato: “A quattro giorni dall’esordio stagionale della Juventus nel campionato di Serie A 2024/25 – appuntamento fissato per lunedì 19 agosto alle ore 20:45 per la gara contro il Como in programma all’Allianz Stadium – continua il lavoro da parte di Thiago Motta e del suo staff, con la squadra scesa in campo in questa giornata di Ferragosto per preparare al meglio la gara contro la squadra lombarda. Allenamento mattutino in cui ci si è concentrati, dopo la solita fase iniziale di riscaldamento, prima sulla tecnica e poi sulla fase tattica, concludendo infine con la partitella“.