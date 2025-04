Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’allenamento odierno della Vecchia Signora. Ecco il comunicato: “Secondo allenamento della settimana per la Juventus, in campo nella mattinata di oggi – mercoledì 16 aprile 2025 – al Training Center. All’orizzonte, per i bianconeri, c’è la trasferta del “Tardini” contro il Parma, in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45 e valida per la 33ª giornata di Serie A”.

Sulla partita con il Parma

"Venendo al programma odierno, la squadra ha svolto una sessione di lavoro dedicata alla forza in palestra prima di concentrarsi sulla tattica in campo. Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato al mattino".