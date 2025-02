Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del report dell'allenamento odierno.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato del report dell’allenamento il giorno dopo la vittoria con l’Inter in campionato: “Si apre una settimana importantissima per i bianconeri. Mercoledì la Juve sarà in campo a Eindhoven, per difendere il 2-1 dell’andata e cercare di accedere agli ottavi di Champions League. Come ha detto Mister Motta proprio ieri nel post partita, non c’è tempo di festeggiare la bella vittoria con l’Inter in campionato, perché l’Europa chiama. E allora, gruppo subito in campo nella mattinata di oggi: se chi ha giocato titolare ieri ha usufruito della classica seduta di scarico, il resto della squadra si è focalizzata, dopo il riscaldamento, su lavoro fisico con conclusioni in porta e possesso del pallone. Domani dunque è vigilia: allenamento aperto ai media al mattino al Training Center, poi partenza per l’Olanda e, alle 18.15, conferenza stampa dei bianconeri al Philips Stadion”.

Le informazioni sulla gara

“Di seguito la squadra arbitrale per l’incontro. Arbitro: Slavko Vinčić; Assistenti: Tomaž Klančnik – Andraž Kovačič; Quarto ufficiale: David Šmajc; VAR: Alen Borošak; AVAR: Bastian Dankert”. Intanto ecco le parole di Capello<<<