Juve, la probabile formazione contro il Parma: spazio a Yildiz dal 1′

Andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juve in vista della partita contro il Parma: le scelte di Thiago Motta

Primo turno infrasettimanale della stagione per la Serie A, che vedrà la Juve affrontare il Parma. I bianconeri scenderanno in campo mercoledì 30 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, pronti a tornare a vincere dopo l’emozionante pareggio per 4-4 contro l’Inter nel derby d’Italia. Thiago Motta dovrà ancora fare i conti con diverse assenze per infortunio ma schiererà comunque la formazione migliore: poco spazio per il turnover, vietato sbagliare.

Juve, la probabile formazione contro il Parma

In porta si prepara a essere confermato Di Gregorio, con Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal e comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo i favoriti sono Fagioli e Locatelli, con Conceicao, McKennie e Yildiz sulla linea dei trequartisti. In attacco l’unica punta sarà come sempre Dusan Vlahovic. Yildiz si prepara quindi a tornare titolare dopo essere partito dalla panchina e aver segnato una doppietta contro l’Inter. Questa volta pronti a subentrare saranno quindi Weah, Mbangula e Adzic in attacco, mentre ci saranno Thuram e Savona per centrocampo e difesa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia