Juve, primo allenamento alla Continassa per Thiago Motta: il report

Thiago Motta ha diretto il suo primo allenamento della Juve alla Continassa: la stagione 2024/25 è ufficialmente iniziata

Mercoledì 10 luglio 2024 è ufficialmente iniziata la stagione 2024/25 della Juve. Thiago Motta ha infatti diretto il suo primo allenamento alla Continassa. Nel video pubblicato sui social si può sentire il tecnico parlare con Thuram: “Hai tutto quello di cui hai bisogno qui. Ora devi giocartela“.

luglio: si riparte

Il video completo del primo giorno di lavoro al JTC ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 10, 2024

Juve, il report del primo allenamento di Motta

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un report sul primo allenamento del nuovo tecnico bianconero: “La Juventus, rappresentata da un primo gruppo di calciatori che ha sostenuto in mattinata le visite mediche al J|Medical, è scesa in campo nel pomeriggio al Training Center per la prima volta agli ordini di Mister Thiago Motta e del suo staff. I bianconeri, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto una fase di possesso palla e successivamente si sono focalizzati su esercitazioni tecniche”.