Thiago Motta vuole curare tutti i dettagli in casa Juve: l'incredibile gesto con i dipendenti della Continassa

Idea di gioco e modulo sono di certo importanti, ma la grandezza di un allenatore non è data solo da questo. Per questo Thiago Motta in questi primi giorni alla Juve sta già convincendo tutti per i suoi modi e soprattutto per alcuni gesti fuori dal comune.

Motta vuole conoscere a fondo il mondo Juve: il gesto

Oltre a conoscere i calciatori Thiago Motta vuole conoscere anche tutti i dipendenti della Continassa, dai cuochi fino ai fisioterapisti. Per questo il nuovo allenatore ha chiesto una foto e il nome di tutti quelli che lavorano al centro sportivo della Juve, così da poterli imparare e legarsi meglio con loro. Un gesto all’apparenza semplice ma molto importante. Il successo di un progetto passa infatti anche per il lavoro di tutti coloro che agiscono lontano dai riflettori e Motta vuole creare un gruppo affiatato con tutti, anche loro.