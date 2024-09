Juve, Gatti non al meglio: le sue condizioni in vista del Napoli - JuveNews.eu

Nel corso della partita di Champions League contro il PSV Federico Gatti è stato tra i migliori in campo, vero e proprio muro difensivo per gli attaccanti avversari. Nel corso del secondo tempo, però, il centrale della Juve è stato costretto al cambio per un problema fisico. A parlarne è stato proprio Thiago Motta che

Nel corso della partita di Champions League contro il PSV Federico Gatti è stato tra i migliori in campo, vero e proprio muro difensivo per gli attaccanti avversari. Nel corso del secondo tempo, però, il centrale della Juve è stato costretto al cambio per un problema fisico. A parlarne è stato proprio Thiago Motta che al termine della partita ha detto: “Sta bene, ha avuto una piccola distorsione alla caviglia. Lo valuteremo domani ma non ha niente di importante. La sfida con il Napoli la prepareremo, loro nelle transizione hanno livello”.

Juve, Gatti out? Il possibile sostituto

Le sue condizioni non preoccupano in casa Juve ma potrebbe vincere la linea della prudenza. La stagione è lunga e i bianconeri non vogliono rischiare di perdere Gatti e per questo contro il Napoli il difensore italiano potrebbe riposare. Ieri l’ex Frosinone ha svolto un lavoro di scarico insieme agli altri compagni con cui ha giocato in Champions e ora le sue condizioni andranno valutate giorno dopo giorno. Se non dovesse farcela chi giocherà al suo posto? Come contro il PSV potrebbe trovare spazio Danilo, poco utilizzato in questo inizio di stagione ma pur sempre un difensore su cui poter puntare. Parlando di lui Motta in conferenza stampa ha detto: “Ruolo importante, è un giocatore importante per noi. Può alzare il livello per competere fino alla fine“.