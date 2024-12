Juve-Fiorentina, le probabili formazioni: dubbio Koopmeiners-Nico

Le probabili formazioni scelte da Thiago Motta e Palladino in vista della sfida di Serie A tra Juve e Fiorentina

Terminate le feste natalizia è già il momento di tornare a pensare alla Serie A. Domenica 29 dicembre alle 18:00, infatti, la Juve scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina, uno dei match più attesi della stagione. Per la squadra di Thiago Motta sarà importante vincere, così da dare seguito a quanto di buono si è visto nell’ultima giornata. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione scelta da Thiago Motta.

Juve, la probabile formazione contro la Fiorentina

La notizia più importante è il recupero di Cambiaso, che dovrebbe tornare titolare in difesa. In porta Di Gregorio, con Cambiaso, Gatti, Kalulu e Savona a comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo Thuram e Locatelli sono i favoriti, con Conceicao, Gonzalez e Yildiz sulla linea dei trequartisti. Da notare quindi la possibile assenza dal primo minuto di Koopmeiners: Nico sulla trequarti ha convinto e l’olandese a centrocampo difende troppo poco per poter giocare 90 minuti al fianco di Thuram/Locatelli. Possibile quindi che diventi un’arma a partita in corso. Pochi dubbi invece in attacco dove Vlahovic non ha alternative: sarà lui a guidare la manovra offensiva.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.