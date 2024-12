Verso Juve-Fiorentina, il ricordo dei match al Comunale

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare alcune partite del passato giocate al Comunale contro la Fiorentina

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare alcune partite del passato giocate al Comunale contro la Fiorentina. Ecco il comunicato: “Juventus-Fiorentina è una classica del calcio italiano ed è negli anni ’50 che segna già una discreta rivalità per ragioni di classifica. In quel decennio i viola si aggiudicano il primo dei loro due Scudetti, nel 1956. E quando la Juve prevale nel 1958, è la Fiorentina a piazzarsi al secondo posto, anche se a una distanza siderale di 8 punti – corrispondenti ai 12 attuali –. Lo Juventus-Fiorentina più caro al popolo del Comunale e in particolare alla Curva Filadelfia è però quello del 1981. Una scenografia tricolore, in epoche dove erano rare, accoglie le due squadre all’ingresso in campo. È l’ultima giornata di campionato: il gol di Cabrini assegna lo scudetto numero 19 alla Juve“.

Juve-Fiorentina negli anni ’80

“Juventus-Fiorentina nel 1983 è un match contrassegnato fortemente dal modo di essere di Paolo Rossi. Abile nel cogliere il più piccolo errore avversario, Pablito raccoglie una respinta di Galli, lo supera e serve a Bettega il pallone dell’1-0. Sua la rete del definitivo 3-0, realizzata di destro su magistrale suggerimento di Platini. Anche nel 1988, esattamente come 7 anni prima, Juventus-Fiorentina si gioca all’ultima giornata. Il rigore calciato da De Agostini non basta a evitare la sconfitta, che costringe la Juve a un supplemento di torneo con lo spareggio nel Derby della Mole per accedere alla Coppa Uefa. In quella giornata emerge in viola il talento purissimo di un futuro bianconero: Roberto Baggio“, ha concluso il club bianconero.