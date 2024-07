Juve, è il giorno di Mckennie: giocatore giunto al JMedical

Weston Mckennie comincia il suo ritiro stagionale con la Juve: l'americano dovrebbe però lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato

La mattinata di giovedì 25 luglio è quella dell’arrivo di Weston Mckennie alla Continassa. Il giocatore, già approdato al Jmedical, sta effettuando le visite mediche di rito. L’americano ha sorpreso nella scorsa stagione diventando un elemento importante della formazione titolare dopo essersi trovato inizialmente ai margini del progetto della Juventus. Per lui adesso il destino sembra molto diverso.

Mckennie fuori dai piani di Thiago Motta

Infatti, il giocatore fa nuovamente parte dei giocatori che non rientrerebbero nella rosa pensata per la stagione corrente. Rispetto all’anno scorso, la possibilità di un reintegro a sorpresa sarebbe ancora più improbabile, considerato quanto la Juventus sia attiva sul calciomercato, in particolar modo su quello di centrocampo. In attesa di offerte concrete per lui, intanto il giocatore si appresta a iniziare la sua ennesima stagione da “indesiderato”.