Juve, buone notizie per Thiago Motta: recuperato Weah - JuveNews.eu

Le ultime novità sulle condizioni di Weah in vista del match contro tra Lazio e Juve: come cambia la formazione bianconera

In una settimana ricca di brutte notizie, da Bremer fino a Koopmeiners, Thiago Motta può finalmente tirare un sospiro di sollievo. In vista della partita contro la Lazio, infatti, l’allenatore bianconero potrà tornare a contare su Weah. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’esterno americano ha ormai recuperato dall’infortunio alla caviglia e sarà a disposizione della Vecchia Signora per la sfida contro la squadra di Baroni. Per il tecnico bianconero si tratta di un’ottima notizia vista l’emergenza sulle fasce: se starà bene l’ex Lille sarà di certo titolare.

Juve, come cambia la formazione in vista della Lazio

Con Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez infortunati e Conceicao squalificato Thiago Motta contro la Lazio dovrà schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata. Confermato Di Gregorio tra i pali, con Savona, Kalulu, Gatti e Cambiaso in difesa. A centrocampo spazio a Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Weah, Douglas Luiz e Yildiz. In attacco pronto il solito Dusan Vlahovic. In panchina Thiago Motta avrà a disposizione Danilo e Cabal per la difesa, McKennie e Fagioli a centrocampo e il solo Mbangula in attacco, oltre ovviamente ai possibili giovani della Next Gen. Rosa corta e scelte obbligate: si prospetta un match difficile.