Zirkzee alla Juventus... e non solo! Annuncio da urlo / Calciomercato

In casa Juventus si sta lavorando per provare a costruire qualcosa di grosso in vista della prossima sessione di calciomercato

La Juventus è un cantiere e lo si vede anche dai risultati sul campo. Alti e bassi continui per una squadra giovane che, però, ha in dote un capitale umano inequivocabilmente qualitativo. La rosa è forte, insomma, deve solo farsi e plasmarsi sotto i dettami di Thiago Motta che continua a godere della fiducia di tutto quanto l’organigramma juventino. Contro l’Empoli, poi, abbiamo visto una squadra che sa attaccare e sa segnare. E sa farlo anche con i suoi attaccanti: Kolo Muani, arrivato qualche settimana fa dal Paris Saint Germain, Dusan Vlahovic, fortemente a rischio addio in vista del mercato di giugno. Proprio questi due giocatori, infatti, sono al centro di un interessantissimo intreccio di calciomercato.

Calciomercato Juventus: in arrivo due attaccanti?

Sappiamo che la Juventus ha messo nel mirino due attaccanti che in passato hanno fatto non bene, ma benissimo, in Serie A. parliamo di Victor Osimhen, attualmente al Galatasaray e protagonista dello scudetto vinto dal Napoli due stagioni fa, e di Joshua Zirkzee, autore di una stagione clamorosa che ha condotto il Bologna in Champions League. Ebbene, il sogno proibito sarebbe accaparrarseli ambedue. Un sogno che da proibito potrebbe diventare possibile con la qualificazione alla prossima Champions League. E Vlahovic? Secondo Paolo Paganini, il serbo potrebbe finite al Paris Saint Germain l’estate prossima. Il giornalista fa sapere, con un post pubblicato su X, che la cessione di Vlahovic rientrerebbe in una operazione volta a lasciare Kolo Muani a Torino. Uno scenario che Thiago Motta approverebbe volentieri, visto l’impatto che sta avendo il francese sulla Serie A. Insomma, il quadro è chiaro in vista dell’estate. Via Dusan Vlahovic per far posto a uno tra Osimhen e Zirkzee – o entrambi, se si verificassero certe condizioni – e Kolo Muani confermato in rosa. Un incastro pazzesco, che fa sognare i tifosi bianconeri. E sempre parlando di Juventus attenzione: c’è una voce incredibile su Spalletti <<<