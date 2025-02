Zirkzee alla Juventus, annuncio improvviso poco fa | Calciomercato

In casa Juventus si continua a lavorare parlando di calciomercato e di quello che potrebbe succedere rispetto al fronte bianconero

Calciomercato Juventus, ecco l’ultima idea: uno scambio folle

La Juventus sembra intenzionata a muoversi con largo anticipo rispetto alla concorrenza, in sede di calciomercato. Giuntoli sa molto bene che c’è molto da fare ed è per questo motivo e questa ragione che già in queste ultime ore si è iniziato a muovere qualcosa rispetto a quello che potrebbe succedere la prossima estate. In tal senso, dall’Inghilterra sta circolando una voce abbastanza clamorosa.

A quanto pare, infatti, la Juventus starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di uno scambio che possa portare Douglas Luiz al Manchester United e Zirkzee in bianconero. C’è poco da fare: si tratterebbe di una tratattiva importante per andare a rinnovare l’attacco bianconero, prendendo un calciatore che in Serie A ha già dimostrato tutto il suo valore. E se ci pensate, lo stesso Douglas Luiz, in Premier ha dimostrato quello che in questo campionato – il nostro – non ha mai fatto vedere. Questa, potrebbe essere la mossa a sorpresa. E come. Zirkzee piace moltissimo alla Juventus. E da quel che possiamo svelarvi in esclusiva, anche lo stesso calciatore, non avrebbe per niente problemi a vestire la maglia Juventina. Anzi. A Torino, forse, verrebbe domani mattina. Quel che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, ci sarà da tenere gli occhi aperti: in casa Juventus si sta parlando di una possibile doppia offerta da 100 milioni di euro <<<