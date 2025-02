Calciomercato Juventus / Offerta clamorosa! 100 milioni per...

La Juventus lavora in sede di calciomercato per il prossimo futuro. Ma deve fare grande attenzione ad una voce che sta circolando

L’asse Manchester-Torino è stato piuttosto bollente durante il mese di gennaio. I rapporti la dirigenza del Manchester City e quella della Juventus sono stati frequenti soprattutto per un nome ben preciso: Andrea Cambiaso. L’esterno ex Genoa, infatti, è finito nel mirino di Guardiola che ha dato mandato al suo club di sborsare tutto il necessario per ottenerne le prestazioni. La Juve ha opposto una timida resistenza che poi si è sbriciolata dietro la prospettiva di incassare una ricca cifra e di registrare a bilancio una grossa plusvalenza. C’è stato, altresì, da fare i conti con la volontà del giocatore di sposare un nuovo progetto che lo porterà in Premier League. Eppure, la cosa non s’è fatta. Non a gennaio, almeno. L’impressione, stando quanto viene fatto filtrare, è che il Manchester City abbia deciso di posticipare l’esborso economico alla prossima estate. L’affare, insomma, s’ha da fare. Ma non è finita qui. E’ spuntata infatti anche un’altra voce clamorosa.

Calciomercato Juventus: il City vuole anche…

Potrebbe non finire qui la spesa che il Manchester City farà alla Juventus. Secondo nostre fonti, infatti, a Guardiola piace anche Manuel Locatelli. Il regista italiano, diventato capitano della Juve, è finito nel mirino del tecnico catalano per la sua capacità di giocare come play. Il City, ricordiamo, è orfano del pallone d'oro Rodri. Un'assenza che si sta facendo pesare che sta inficiando sulla complicata – fin qui – stagione dei citizen. Ecco perché Guardiola ha le idee chiare per l'anno prossimo: puntare sul recupero di Rodri, senz'altro, ma acquistare un suo vice simile per caratteristiche. A questo punto, secondo nostre fonti, il Manchester City potrebbe mettere sul piattino ben 100 milioni per portare in Inghilterra sia Andrea Cambiaso che Manuel Locatelli. Uno scenario ancora molto prematuro e ipotetico, per carità, ma possibile. L'unica cosa vera, ad oggi, è l'interesse per Locatelli. Tutto il resto, se ci sarà, lo si vedrà.