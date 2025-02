Calciomercato Juventus, Yildiz addio: "Hanno deciso che..."

Nuove voci di calciomercato raccontano quella che sarebbe la posizione della Juventus rispetto ad Yildiz: ecco le ultimissime

Juventus, occhi su Yildiz e su chi potrebbe sostituirlo

La Juventus sta ragionando di presente e di futuro. Ovviamente, tra le varie questioni da mettere a punto, c’è anche quella relativa a calciatori importanti come Yildiz. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto, qualche perplessità circa ciò che potrebbe succedere sussiste. C’è. Nello specifico, per la Juventus sarà fondamentale arrivare in Champions League. Una questione, questa, ancora totalmente in ballo. Anche considerando il fatto che la Lazio è soli 2 punti e che la lotta sarà ardua. Secondo la Gazzetta dello Sport, per Yildiz sarebbero in lizza club al top, di Premier League. Che potrebbero essere capaci di mettere sul tavolo del club bianconero una somma importantissima di denaro. Con Giuntoli che a sua volta – scrive sempre la rosea – potrebbe poi investire quei denari su calciatori come Hancko, Ederson, Tonali o Lookman. Per non parlare di Osimhen. Insomma, l’idea è molto chiara. Con 80-90 milioni di euro, Yildiz può essere venduto. Senza Champions, questa idea, potrebbe diventare una sicurezza. Staremo a vedere. E non è finita qui. Circolano infatti delle nuovi voci rispetto ad un colpo da urlo <<<