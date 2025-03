Vlahovic-Yildiz, boom! La Juventus ha deciso!

Aggiornamenti importanti in casa Juventus, rispetto al futuro di Vlahovic e Yildiz: possibile colpo di scena in arrivo

La Juventus prova a resistere la tempesta. La squadra ha l’obbligo morale e politico di centrare l’obiettivo minimo stagionale: il quarto posto che significa qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Si riparte da questo proposito che è quasi un obbligo per Thiago Motta: non è un segreto che questo obiettivo è per il tecnico italo-brasiliano lasciapassare alla guida della panchina anche nella prossima stagione. E non è detto che basti. Ma questo sono ipotesi, impressioni, sensazioni. Restiamo su ciò che è notizia: Thiago Motta è stato confermato dalla società e gli è stato chiesto di centrare il quarto posto. Ad oggi è così, quello che succederà nelle prossime settimane si vedrà. Anche perché, sarà inevitabilmente dipendendone dai risultati del campo. Ecco, su questo, la Juve non accetta più compromessi. Vuole tornare a vincere, il club. Ed è per questo che ha dato una serie di indicazioni al proprio allenatore. Una delle quali, riguarda Kenan Yildiz.

Juve: ecco la decisione presa su Yildiz

Secondo Sportmediaset, il senso del discorso fatto dai vertici dell’organigramma bianconero a Thiago Motta sarebbe il seguente: “Basta esperimenti”. La società chiede all’allenatore di ripartire dai punti certi e da quei giocatori che, per un motivo o per un altro, rappresentano il patrimonio tattico e economico della società. È per questo che è stato chiesto di far giocare Dusan Vlahovic – che verrà ceduto in estate, ma proprio per questo non può deprezzarsi – insieme a Kolo Muani. Ma pure, di rimettere al centro del progetto Kenan Yildiz. Il giocatore non è stato messo sufficientemente al centro, secondo la Juve. Ad inizio anno gli era stata affidata addirittura la maglia numero 10 che fu di Alex Del Piero: un gesto eclatante a cui doveva seguire la mossa di Thiago Motta di metterlo al centro di ogni formazione. Si riparte da qui. E Thiago Motta, deve dimostrare di aver recepito il messaggio. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: in vista del prossimo anno la Juve starebbe preparando qualcosa di clamoroso <<<