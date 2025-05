Calciomercato Juve | 4 colpi pazzeschi per Antonio Conte!

La Juventus sta lavorando per portare Antonio Conte a Torino. Si ragiona già di calciomercato: ecco gli obiettivi

La Juventus continua a lavorare per costruire una grande rosa in vista del prossimo anno. Occhio alle ultime notizie di calciomercato.

Aggiornamenti pesanti, importanti. La Juventus si sta muovendo su più fronti per capire come imbastire al meglio la prossima sessione di mercato che aprirà ufficialmente nel mese di Giugno. Una decina di giorni, prima dell’apertura vera e propria estiva. Di sicuro, intanto, si lavora sul pianificare al meglio i colpi da provare a portare a termine. Ed è ovvio che moltissimo è legato alla scelta del tecnico. La Juve l’ha già fatta. E stando a quelle che sono le nostre indiscrezioni, Antonio Conte sarà il prossimo allenatore della Vecchia Signora. Inutile dire – nel frattempo – che con lui la Juve proverà a prendere anche tutta una serie di calciatori che possano essere utili alla causa bianconera.

Nello specifico, il primo colpo grosso da chiudere riguarderà sicuramente qualcosa in attacco. Il sogno numero uno è senza dubbio Osimhen. Un calciatore che avrebbe già dato il suo ok al passaggio in bianconero nonostante qualcuno scriva il contrario. Questo significa che la cosa è fatta? Assolutamente no. Ma significa che c’è la volontà del calciatore. Nonostante, come detto, ADL chieda 100 milioni di euro e Giuntoli sia disposto a metterne sul tavolo 85. L’affare, secondo noi ha buone probabilità di andare in porto. Ma nel caso, Giuntoli avrebbe messo nel mirino già altri tre nomi.

Secondo quanto viene scritto e riportato da Sportmediaset, infatti, la Juventus avrebbe individuato anche Gyokeres, centravanti Svedese dello Sporting. Costa 75 milioni di euro. E poi, altri due nomi: o Retegui o Lookman. O magari, loro due in accoppiata considerando che insieme costerebbero circa 90 milioni di euro. I bianconeri stanno ragionando. Qualcosa di grosso, sembra essere alle porte. E non finisce qui. Con l’arrivo di Conte, infatti, la Juventus sarebbe ristrutturata anche in un altro senso. Ci sarebbero, infatti, sette grossi addii. Qui sotto il link con i nomi.

CIAO JUVENTUS: LORO 7 DICONO ADDIO CON CONTE <<<