La prossima stagione deve essere quella della rinascita per i bianconeri di Torino. La società ha deciso di continuare con Luciano Spalletti e si parla di una decisione che prevede un mercato a direzione unica del tecnico toscano. Tanti i nomi messi sotto osservazione nel corso delle ultime settimane e tra questi c'è anche una richiesta specifica del coach che vorrebbe definitivamente passare al suo 4-2-3-1 che è stato la sua fortuna sia in Russia con lo Zenit che con la Roma, ma soprattutto con il Napoli che ha vinto il terzo scudetto. Per dare vita a questa formazione, però serve un trequartista che sappia dire la sua in Serie A. Luciano Spalletti lo ha individuato ed arriva dal Real Madrid.

Il nome per la trequarti della Vecchia Signora

Brahim Diaz, Milan

Esperienza in Serie A, più precisamente con la casacca dei rossoneri di Milano. Il club sarebbe contentissimo di aggiungere alla sua formazione le prestazioni di un talento decisamente interessante come Brahim Diaz. Tanta concorrenza in quel di Madrid e di conseguenza la Vecchia Signora potrebbe giocare questa carta a suo favore. Non possiamo fare altro che passare al possibile costo di un'operazione che farebbe contento prima di tutto il tecnico di Certaldo.

Il nome di Brahim Diaz prende quota

Juventus

Secondo Transfermarkt il valore del talento spagnolo si aggira attorno ai. Una cifra importante per un calciatore che nel corso dell'ultima annata ha messo a referto. Da quando è rientrato in quel di Madrid ha sempre trovato spazio con continuità ed infatti sono più di 160 le apparizioni con la squadra più importante del mondo. Adesso non resta che attendere e cercare di capire quale saràche deve sbrigarsi ad affondare il colpo per arrivare ad un calciatore di questo livello.