Mercato Juve | Sky svela il colpo numero uno di Giuntoli

Calciomercato, la Juventus vuole fare bene sin da subito, da gennaio. La prossima estate si potrà fare molto. Ma già adesso...

Calciomercato Juve, Giuntoli ha le idee estremamente chiare

Dobbiamo dirlo: la Juventus si sta muovendo seriamente su più fronti per quanto riguarda il calciomercato. E lo sta facendo perché evidentemente s’è accorta che qualcosa andrà fatto. Non tutto sta andando per il verso giusto e la sessione di calciomercato di gennaio potrà dare una mano. Sull’agenda dei desideri e dei sogni della Juve ci sono diversi nomi che sono stati attenzionati dalla dirigenza ma solo alcuni sembrano essere davvero papabili. In tal senso possiamo sicuramente dire che ce n’è uno su tutti su cui si vuole puntare e di cui hanno parlato anche ai microfoni di Sky Sport.

La priorità numero uno della Juventus, anche secondo Sky, è senza dubbio quella legata ad Antonio Silva. Il giocatore del Benfica era e resta il calciatore principale su cui puntare in vista di questa sessione di affari. Lui stesso starebbe spingendo mostrando tutta la sua volontà di arrivare alla Juventus. La prima offerta messa sul tavolo dei Portoghesi – 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto – è stata rifiutata perché il club Lusitano vuole inserire l’obbligo. Nonostante questo, comunque, non è saltato un bel niente. A differenza di quello che viene detto da alcuni organi di stampa. Anche secondo Sky, la trattativa va avanti. E non è finita. Su Juvenews.eu abbiamo realizzato quella che potrebbe essere la formazione dei sogni della Juve del 2025: ecco come potrebbe essere <<<