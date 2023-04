Di Maria rinnova con la Juventus oppure no? Ci sono novità | Calciomercato

Come riportato da Calciomercato.it, Di Maria ha notato una certa "rassegnazione" nell'ambiente durante la gara di Coppa Italia contro l'Inter. Inoltre, il calciatore non avrebbe preso benissimo la sua sostituzione. Questi fattori potrebbero farlo vacillare sulla decisione di rinnovare con la Juve.

Nonostante ciò, al momento, sembra che nulla di così grave stia precludendo il rinnovo del contratto. Di Maria, infatti, è molto felice di giocare per la Juventus e non sembra intenzionato a cercare un nuovo club.

La Juventus, dal canto suo, ha dimostrato di essere molto interessata a tenere il giocatore in rosa. Il Fideo ha dimostrato di essere un elemento importante per la squadra bianconera e il suo contributo è stato molto apprezzato. Inoltre, il fatto che la sua famiglia si trovi bene a Torino è un aspetto che non può essere sottovalutato.

La felicità del Fideo a Torino

Angel Di Maria sembra propenso a rinnovare il suo contratto con la Juventus, nonostante qualche dubbio riguardante le prestazioni della squadra. La Juventus, dal canto suo, ha dimostrato di essere molto interessata a tenere il giocatore in rosa. Non ci resta che aspettare per vedere come si evolveranno le trattative tra le due parti e se alla fine il rinnovo del contratto sarà una realtà. Detto questo attenzione, in queste ore è arrivata anche un'altra notizia molto pesante rispetto ad Antonio Conte <<<